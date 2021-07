Vizela e Braga negoceiam empréstimo de Schettine

Vizela e Sporting de Braga estão em negociações avançadas pela transferência de Guilherme Schettine, anunciou a "SIC" e confirmou a Renascença.

O ponta de lança brasileiro de 25 anos não integra os planos de Carlos Carvalhal nos arsenalistas e vai voltar a ser emprestado, depois de ter sido cedido ao Almería na segunda metade da última época, onde fez sete jogos sem qualquer golo apontado.

Schettine chegou ao futebol português em 2016 para o Santa Clara. Depois de empréstimos no Al-Batin e Al-Fujairah, afirmou-se na equipa açoriana. Tem ainda contrato com o Braga por mais quatro temporadas, até 2025.

Ao serviço do clube arsenalista, fez 18 partidas e não marcou qualquer golo.

A confirmar-se, a equipa de Álvaro Pacheco contrata pela segunda vez no defeso no Sporting de Braga, depois do central Bruno Wilson, e ganha uma nova opção para a frente de ataque para disputar a posição com Cassiano, melhor marcador da II Liga na temporada passada.