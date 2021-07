João Mário. Cláusula anti-rivais é ilegal, defende especialista em direito desportivo

A cláusula anti-rivais é ilegal. A opinião é de Lúcio Correia, professor em Direito do Desporto, que considera que o Inter de Milão não terá de indemnizar o Sporting, caso João Mário se transfira para o Benfica.

Ouvido por Bola Branca, Lúcio Correia defende que essa cláusula não tem validade jurídica.

"No regime dos contratos desportivos há uma norma que refere que são nulas as cláusulas que limitem a liberdade de trabalho do praticante após o termo do contrato. Caso o atleta tenha uma proposta de um clube português, espanhol, italiano ou outra nacionalidade qualquer, o jogador não pode ver restringida a sua liberdade", começa por explicar.

Nesse sentido, Lúcio Correia diz que a escolha deve depender só dos "interesses do jogador e do seu clube", ou seja, do Inter de Milão.

"Não pode ser condicioonada por outro clube português. Esta cláusula limita a liberdade de escolha, um princípio constitucional que não é limitável. A cláusula é nula, assim como as consequências que possam daí vir, por exemplo de caráter de indemnização", atira.