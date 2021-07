Nuno Santos disputado por vários clubes na I Liga

O médio Nuno Santos está de saída do Benfica e é disputado por vários clubes da I Liga.

De acordo com as informações recolhidas, Marítimo, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Vizela e Estoril são os clubes que já demonstraram interesse em contratar o médio ao Benfica.

Carlos Pereira, presidente do clube madeirense, chegou a anunciar um princípio de acordo com o Benfica para a transferência do médio, mas admitiu que o negócio complicou-se.

"Em reunião com os interessados ficou definido que o prazo seria na terça-feira. Ou sim ou não, nós não vamos aguardar permanentemente. Temos outras alternativas. Parece-me que está a ficar mais ou menos como o mercado sul-americano, em que cada vez mais os interesses individuais sobrepõem-se aos coletivos e o poder empresarial ao desportivo", disse.

Nuno Santos aguarda a decisão sobre o seu futuro ao serviço da equipa B das águias, onde arrancou esta sexta-feira a pré-temporada.

O médio de 22 anos está na formação do Benfica desde os sub-13 e estreou-se na I Liga na temporada 2019/20, no Moreirense. Na temporada passada esteve cedido ao Boavista, clube onde arrancou a formação e onde somou um golo em 30 jogos disputados.