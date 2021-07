Leandro Silva assina em definitivo com o Arouca

O Arouca anunciou a contratação, em definitivo, do médio Leandro Silva, que assina contrato válido por duas temporadas.

"Fico feliz por dar continuidade ao que foi feito na época passada. Foi um clube que me recebeu de braços abertos e onde sempre me senti feliz. Além disso, vou voltar a ter oportunidade de jogar na I Liga", disse, aos meios do clube.



O médio de 27 anos esteve cedido na época passada pelo AEL Limassol, do Chipre, e somou um golo em 35 jogos disputados, praticamente sempre titular nas opções de Armando Evangelista.

Leandro Silva rescindiu contrato com o clube cipriota e fica em definitivo no Arouca. Formado no FC Porto, o médio passou pela Académica e Paços de Ferreira, antes de chegar ao Arouca.