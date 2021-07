Coly reforça Estoril

O defesa esquerdo Racine Coly é reforço do Estoril para a nova temporada.

É um regresso a Portugal depois de ter estado seis meses em Famalicão na época 2019/20. No Minho fez 16 jogos.

O senegalês, de 25 anos, dividiu-se na época passada por Nice e Amiens, do campeonato francês, onde realizou, em conjunto, 19 partidas.

Em declarações ao site do clube, Coly referiu: "Gostaria de dizer aos adeptos do Estoril Praia que estou verdadeiramente contente de assinar pelo clube, por fazer parte desta bela equipa, e por me juntar à família estorilista. Muito obrigado a todos”.