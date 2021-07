Bruno Alves no Famalicão para "transmitir tudo o que aprendeu"

Bruno Alves assinou pelo Famalicão para ajudar a atingir os objetivos e para "transmitir tudo o que aprendeu nestes anos todos".

O internacional português de 39 anos voltou a Portugal 11 anos depois de ter deixado o FC Porto, em 2010, para reforçar o Zenit. Passou pelo Fenerbahce, Cagliari, Rangers e Parma antes de voltar à I Liga.

"Vim para ajudar, transmitir o que aprendi nestes anos todos. Quando confiam em ti, e nos dão essa importância, devemos jogar onde nos querem. Aqui queriam-me e isso significou muito", começou por dizer aos meios oficiais do clube.

Bruno Alves fala no tempo certo de regressar a Portugal e espera estar a um "bom nível" para ajudar dentro de campo: "Estive muitos anos em Portugal e fora, chegou o momento de voltar a casa e estar perto da família. Acho que posso competir a um bom nível, espero ajudar o Famalicão a ser uma equipa melhor e a crescer".

O experiente internacional, campeão europeu em 2016, acredita que junta as qualidades do futebol moderno e antigo.

"As minhas maiores qualidades são humanas: a entrega, dedicação, a maneira de estar em campo e um carisma também. No futebol moderno os recursos técnicos são apreciados, mas também adaptei-me aos valores antigos com o futebol moderno. Se não, não teria chegado aqui. Estou totalmente dedicado à causa, passar o meu conhecimento e dar o meu melhor dentro de campo. O resto não posso controlar", diz.