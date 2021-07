À atenção de Fernando Santos. Galeno pede nacionalidade portuguesa e candidata-se à seleção

Wenderson Galeno, avançado do Sporting de Braga, anunciou que já iniciou o processo de naturalização e afirmou, em declarações ao "GloboEsporte", que gostaria de representar a seleção portuguesa.

O extremo de 23 anos está em Portugal desde 2016, mas também não desiste do objetivo de chegar à seleção brasileira.

"Ficarei muito feliz se conquistar a cidadania [portuguesa]. Foi um país que me acolheu muito bem. É claro que se fosse chamado para a seleção portuguesa, iria com o maior prazer. Ainda são os campeões europeus, é uma geração fantástica. Seria um sonho, mas claro que sonho com a seleção brasileira também", disse.

Galeno foi uma das figuras do Braga na temporada passada, tendo apontado sete golos em 50 jogos pelos minhotos.

O extremo chegou a Portugal para representar o FC Porto e depois de empréstimos ao Portimonense e Rio Ave, mudou-se em definitivo para o Sporting de Braga.