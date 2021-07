Vítor Gomes está de volta ao Rio Ave nove anos depois

Vítor Gomes regressou ao Rio Ave nove anos depois, anunciou o clube.

O médio português, de 33 anos, volta à casa que o formou e lançou para a ribalta e onde jogou como profissional durante oito temporadas, tendo cumprido mais de 150 jogos pela equipa principal. Assinou contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção, que entrará em vigor na segunda-feira, "completo o previsto processo burocrático".

Vítor Gomes tem experiência no estrangeiro, tendo passado por Cagliari (Itália), Videoton (Hungria), Balikesirspor (Turquia) e Omonia (Chipre), com que venceu uma Liga cipriota. Em Portugal, representou Moreirense, Belenenses e Desportivo das Aves, com que ganhou a Taça de Portugal.



Neste regresso a Vila do Conde, o médio tentará ajudar o Rio Ave a subir à I Liga, na temporada seguinte a ter descido ao segundo escalão.