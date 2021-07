Kennedy Boateng é o substituto de Fábio Cardoso no Santa Clara

O Santa Clara garantiu a contratação de Kennedy Boateng, defesa central ganês de 24 anos.

O central terminou contrato com o SV Ried, do campeonato austríaco, e será reforço para o eixo da defesa do emblema açoriano, que prepara a estreia na Conference League

A equipa de Daniel Ramos acaba de perder Fábio Cardoso, que deixou o clube para reforçar os dragões, e junta-se a Mikel Villanueva e João Afonso como as opções para a posição de central.

Boateng, de 1,94m, deixou o Gana em 2016 para assinar pelo LASK Linz, mas não somou qualquer partida pelo clube, tendo estado quatro temporadas ao serviço do Ried, onde se sagrou campeão da segunda divisão austríaca em 2019/20.