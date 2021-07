Famalicão oficializa contratação de Bruno Alves

O Famalicão confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Bruno Alves.

O central internacional português, de 39 anos, campeão europeu em 2016, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas.

Bruno Alves segue as pisadas do pai, Washington Alves, que representou o Famalicão em 1984/85. Em declarações reproduzidas no site oficial dos minhotos, o defesa assume que "é muito especial" seguir esse legado.

“Aceitei o convite porque senti que as pessoas do clube acreditam em mim e que me dão muita importância”, explica Bruno Alves.

O central garante que encara o regresso à Liga portuguesa com a missão de “ajudar o clube" e transmitir o que aprendeu ao longo da carreira.

Onze golos em 96 internacionalizações e muitos títulos

Bruno Alves tem um palmarés recheado: quatro Ligas portuguesas, três Taças de Portugal e três Supertaças, todas com o FC Porto, duas Ligas russas, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia, com o Zenit, e uma Liga turca e uma Supertaça da Turquia, com o Fenerbahçe.

O defesa também representou Cagliari, de Itália, Rangers, da Escócia, e Parma, novamente em Itália, onde passou as duas últimas épocas.

Bruno Alves foi campeão europeu ao serviço de Portugal em 2016. É atualmente o oitavo jogador mais internacional de sempre, com 96 jogos, e o defesa que mais golos marcou pela seleção nacional, com 11.