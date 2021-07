Famalicão assegura contratação de Bruno Alves

O internacional português Bruno Alves vai reforçar a defesa do Famalicão.

O defesa-central de 39 anos terminou contrato com o Parma, onde esteve nas últimas três temporadas e está de regresso a Portugal. A imprensa nacional noticiou o interesse do FC Porto, para representar a equipa B, e do Varzim, mas o central escolheu o projeto do Famalicão.

Bruno Alves foi formado no Varzim e no FC Porto e foi nos dragões onde se destacou, tendo representado a equipa principal durante cinco épocas, entre 2005 e 2010.

Passou ainda pelo Farense, Vitória de Guimarães e AEK, por empréstimo dos dragões. Em 2010, assinou pelo Zenit, tendo passado ainda pelo Fenerbahce, Cagliari e Rangers, antes de reforçar o Parma.