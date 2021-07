Delgado regressa a Portugal e reforça o Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do avançado Juan Delgado, que está de regresso ao campeonato português. Assina um contrato válido por três temporadas, até 2024.

O internacional chileno de 28 anos jogou uma termporada e meia ao serviço do Tondela, entre janeiro de 2018 e junho de 2019, tendo apontado nove golos em 50 jogos disputados.

Delgado fez formação no Colo-Colo, do Chile, antes de se mudar para Espanha, para o Nàstic. Depois de representar o Tondela, transferiu-se para o Necaxa, do México, e regressa agora a Portugal.

O avançado é o segundo reforço do Paços de Ferreira, que vai disputar a Conference League, depois do guarda-redes André Ferreira.