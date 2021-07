Dalot na órbita do Real Madrid

Diogo Dalot está na órbita de interesse do Real Madrid para esta janela de transferências, escreve o "Mundo Deportivo".

A publicação recorda que o lateral-direito é cobiçado pelo treinador Carlo Ancelotti, que no ano passado tentou a sua contratação para o Everton.

Dalot esteve cedido ao AC Milan durante a época passada e somou dois golos em 33 jogos disputados.

As boas exibições e a prestação no Euro sub-21 valeram-lhe uma chamada à seleção principal, para disputar o Euro 2020, após o teste positivo de Covid-19 de João Cancelo. Fernando Santos estreou Dalot frente à França, no último jogo do grupo, e foi titular com a Bélgica no jogo dos oitavos de final.

Dalot tem contrato por mais duas temporadas com o Manchester United e o AC Milan também estará na luta para assegurar em definitivo o lateral.