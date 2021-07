Cassiano prolonga contrato com o Vizela

O Vizela anunciou a renovação de Cassiano, que fica agora ligado ao clube minhoto até 2023.

O brasileiro de 32 anos foi o melhor marcador da II Liga na temporada passada, com 16 golos em 32 jogos e tinha mais um ano de contrato com o Vizela.

Cassiano chegou ao futebol português em 2019 para representar o Boavista, onde não conseguiu ser decisivo. Conta ainda com passagens pelo Internacional, Criciúma, Santa Cruz, Fortaleza, Goiás, Paysandu, CSA.

Fora do Brasil, representou o Gwangju, da Coreia do Sul, Aqtobe, do Cazaquistão, e o Lava Spring, da China.