Boavista confirma Nélson Lenho como diretor técnico

O Boavista anunciou a contratação de Nélson Lenho para a função de diretor técnico para o futebol.

O antigo jogador de 37 anos terminou a carreira em 2019 e assumiu a função de diretor desportivo do Chaves, cargo que ocupou durante duas temporadas na II Liga.



Enquanto jogador, Nélson Lenho fez toda a carreira em Portugal, na II e I Ligas, tendo passado pelo Freamunde, Leixões, Belenenses, Chaves, Penafiel, Desportivo das Aves e Académico de Viseu. Conquistou uma Taça de Portugal em 2018 enquanto capitão do Aves.



O Boavista já arrancou a pré-época e com novo nome no banco de suplentes: Jesualdo Ferreira deixou o comando técnico depois de ter garantido a manutenção do clube na I Liga e João Pedro Sousa já foi anunciado como o novo treinador.