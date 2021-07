Assis deixa o Braga e assina pelo Varzim

O Varzim anunciou a contratação do médio Rafael Assis, proveniente do Sporting de Braga.

O médio brasileiro de 30 anos nunca se afirmou no clube minhoto, onde assinou em janeiro de 2017. Foi uma contratação pedida por Jorge Simão, com quem tinha trabalhado no Desportivo de Chaves.

No Braga não conseguiu afirmar-se e fez apenas oito jogos na equipa principal. Seguiram-se empréstimos ao Paços de Ferreira, Al-Fayha e Londrina. Na última temporada esteve ligado ao Braga, mas não somou qualquer partida oficial na equipa B