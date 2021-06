Vizela segura Evrard Zag por mais uma época

O Vizela anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Evrard Zag.

O médio costa-marfinense, de 31 anos, renovou até ao final de 2021/22 e acompanhará o Vizela na temporada de regresso à I Liga.

"Estou muito grato a Deus e ao Vizela pela oportunidade de poder fazer parte no seu regresso à I Liga. Juntos vamos à conquista", afirmou Evrard Zag, em declarações reproduzidas no Facebook do clube minhoto.



Evrard Zag está no Vizela desde a época 2017/18, proveniente do Salgueiros, que o contratara ao Mimosas, da Costa do Marfim. Em quatro temporadas, o médio-centro amealhou 68 jogos e dois golos.