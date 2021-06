Paços de Ferreira perde Marcelo para a Arábia Saudita

O Al Tai, da Arábia Saudita, anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Marcelo ao Paços de Ferreira.

O central brasileiro, de 31 anos, deixa a Mata Real ao fim de ano e meio, em que ajudou o Paços a apurar-se para as competições europeias.

Marcelo destacou-se no Rio Ave antes de rumar ao Sporting, onde não se afirmou. Viajou para os Estados Unidos, para representar o Chicago Fire, e em janeiro de 2020 regressou a Portugal, pela porta do Paços de Ferreira. Na última temporada e meia com os castores, fez 45 jogos e um golo.