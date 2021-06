João Pedro Sousa diz que está "fora de questão" que o Boavista lute pela manutenção

Apesar de recusar pensar no patamar mais baixo, o técnico, de 49 anos, também rejeita sonhar com o objetivo mais alto, a Europa:

"Isso está completamente fora de questão. Agora, claro que sabemos das dificuldades que sentimos num passado recente e temos de trabalhar para evitá-las. A meta é muito clara: fazer melhor do que no ano passado e ganhar mais do que os oito jogos que vencemos em 2020/21”, vincou.

João Pedro Sousa nem quer ouvir falar de um Boavista a lutar pela permanência, no entanto, também não pretende cometer o "erro" de começar já a pensar no apuramento para as competições europeias.

Casamento celebrado "em cinco minutos"

João Pedro Sousa admitiu que "foi muito rápido" a aceitar a proposta do Boavista e que ficou tudo resolvido "em cinco minutos".

"Só a primeira vez que ouvi o nome do Boavista levou-me logo a fazer as malas. Independentemente do passado, é uma honra e um privilégio trabalhar num clube que sempre olhei como grande”, referiu.

O antigo treinador do Famalicão quer pôr o Boavista a "jogar sempre bem, mas essencialmente, ganhar mais vezes" e "ajudar o clube a crescer muito e a ocupar o espaço que tem de ocupar no futebol português".

Para que o Boavista "compita como há 20 anos", João Pedro Sousa assume que serão necessários reforços: "Chegámos esta semana, mas estamos a conversar e a trabalhar para identificar os melhores."

João Pedro Sousa sucede a Jesualdo Ferreira como treinador do Boavista, com contrato até 2023. No Bessa, terá o objetivo de evitar a luta pela manutenção, em que os axadrezados se viram envolvidos na última época: só se salvaram na última jornada, terminando o campeonato com 36 pontos, dois acima da posição de acesso ao "play-off" de descida.