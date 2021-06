Santa Clara não abdica de quatro milhões por Carlos Júnior

O presidente do Santa Clara garante a Bola Branca que Carlos Júnior tem preço fixo: quem quiser levá-lo terá de pagar quatro milhões de euros.

Em declarações à Renascença, Rui Cordeiro revela que o Santa Clara ainda não recebeu "nenhuma abordagem formal" pelo avançado brasileiro, de 25 anos (26 em agosto), que tem sido apontado ao Benfica.

"Temos o nosso valor definido, que são quatro milhões de euros. É um atleta que foi um dos melhores jogadores do campeonato. Se estamos habituados a pagar muito dinheiro por quem vem de fora, temos de começar a valorizar o produto interno do futebol português. Por isso é que achamos que o valor de mercado do Carlos é esse e, se não chegar uma proposta dentro destes valores, irá continuar no Santa Clara", frisa.

Rui Cordeiro salienta que os jogadores do Santa Clara "têm selo de qualidade". Carlos Júnior, em concreto, foi o único jogador extra-grandes eleito para a equipa do ano da I Liga, em que marcou 14 golos, e é um "trabalhador nato" que "encaixaria em qualquer equipa do futebol português". Assim, o presidente dos açorianos não abre mão dos quatro milhões que julga serem ajustados so valor de mercado do extremo:

"Se houver alguma proposta e se for boa para o Santa Clara e para o jogador, a gente está cá para a analisar. Enquanto não chegar nenhuma proposta, é atleta do Santa Clara e está aqui para trabalhar. O Carlos está extremamente motivado, assim como a demais equipa, para fazer uma época difícil, cujo objetivo principal vai ser sempre a manutenção."