Rio Ave apresenta Luís Freire. "Somos candidatos, mas há mais equipas"

O Rio Ave apresentou, esta terça-feira, Luís Freire como o novo treinador da equipa, tal como a Renascença tinha anunciado.

O jovem treinador de 35 anos vai regressar ao ativo na II Liga, nos vilacondenses, depois de ter sido demitido do Nacional da Madeira na última temporada.

"O Rio Ave é candidato, mas há mais equipas. Duas equipas desceram, está a haver investimento forte de várias equipas, mas para subir de divisão é preciso algumas coisas e estamos focados em tê-las primeiro. Trabalho, humildade. É uma luta grande, o objetivo é chegar à subida, mas todos começam com zero pontos e não será o estatuto nem a conversa das pessoas, nem os rótulos, que vão definir isso", disse.

Luís Freire conta já com uma subida de divisão no currículo, precisamente com os madeirenses, em 2019/20, época que não foi concluída na II Liga devido à pandemia da Covid-19.

O técnico escalou praticamente todos os escalões do futebol português, desde os distritais até à I Liga, tendo passado pelo Ericeirense, Pêro Pinheiro, Mafra, Estoril e Nacional.

O Rio Ave foi despromovido à II Liga, depois de ter terminado o campeonato no 16º lugar e ter perdido frente ao Arouca no "play-off", por 5-0 no agregado, e regressa ao segundo escalão 13 temporadas depois.

O clube de Vila do Conde arrancou hoje a pré-época. O primeiro dia de pré-temporada é hoje marcado pelo início dos tradicionais exames médicos, que se estendem até ao dia de amanhã, estando o primeiro treino oficial agendado para a manhã de quinta-feira, 1 de julho.