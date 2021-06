Nélson Lenho é o novo diretor desportivo do Boavista

Nélson Lenho será o novo diretor desportivo do Boavista para a temporada 2020/21, noticiou o jornal "Record" e confirmou a Renascença.

O antigo jogador de 37 anos terminou a carreira em 2019 e assumiu a função de diretor desportivo do Chaves, cargo que ocupou durante duas temporadas na II Liga.

O Boavista trocou de diretor desportivo na temporada passada, depois de Ricardo Costa se ter demitido em janeiro. Foi substituído por Fary Faye, figura do clube axadrezado, que voltará a assumir novas funções para dar lugar a Nélson Lenho.

Enquanto jogador, Nélson Lenho fez toda a carreira em Portugal, na II e I Ligas, tendo passado pelo Freamunde, Leixões, Belenenses, Chaves, Penafiel, Desportivo das Aves e Académico de Viseu. Conquistou uma Taça de Portugal em 2018 enquanto capitão do Aves.

Nas suas novas funções como diretor desportivo do Boavista, defrontará o seu irmão, Tiago Lenho, que ocupa as mesmas funções no Gil Vicente.

O Boavista já arrancou a pré-época e com novo nome no banco de suplentes: Jesualdo Ferreira deixou o comando técnico depois de ter garantido a manutenção do clube na I Liga e João Pedro Sousa já foi anunciado como o novo treinador.