Arouca impedido de inscrever jogadores devido a transferência de 2018

O Arouca está impedido de inscrever jogadores na I Liga devido a uma transferência que remonta a 2018.

O clube que garantiu a subida ao primeiro escalão esta temporada foi notificado esta terça-feira devido à contratação de Kiko, extremo de 28 anos que representou o Arouca durante uma temporada.

De acordo com as informações apuradas, o jogador já teria acordo com o DOXA, do Chipre, no início da temporada 2018/19, quando decidiu assinar com o Arouca, na altura na II Liga. O emblema cipriota remeteu o caso para a FIFA, que obriga agora o jogador a pagar indemnização.

Kiko terá de pagar cerca de 100 mil euros ao DOXA, caso contrário enfrenta um castigo de suspensão de seis meses do futebol profissional. De acordo com a nota da FIFA, o Arouca é "solidariamente responsável pelo pagamento".

O Arouca fica impedido de inscrever jogadores por um período máximo de três mercados de transferência até que o valor seja pago. A proibição é levantada assim que a indemnização seja paga.

Contactado por Bola Branca, o Arouca não tece qualquer reação, sendo que "aguarda tranquilamente pelo desfecho oficial". A Renascença tentou ainda contactar o jogador, mas até ao momento ainda não obteve resposta.

Kiko apontou um golo em 32 jogos pelo Arouca e acabou mesmo por se transferir para o Chipre. Jogou no Olympiacos Nicósia e representa atualmente o Omonia.

O Arouca já anunciou a contratação do primeiro reforço para a I Liga: Eugeni, médio de 26 anos que trocou o Huesca pelo Arouca.