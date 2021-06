Luís Freire será o novo treinador do Rio Ave

Luís Freire vai ser anunciado como o novo treinador do Rio Ave. O clube de Vila do Conde já revelou que apresentará o novo técnico na terça-feira à tarde.

O jovem treinador de 35 anos vai regressar ao ativo na II Liga, nos vilacondenses, depois de ter sido demitido do Nacional da Madeira na última temporada.

Luís Freire conta já com uma subida de divisão no currículo, precisamente com os madeirenses, em 2019/20, época que não foi concluída na II Liga devido à pandemia da Covid-19.

O técnico escalou praticamente todos os escalões do futebol português, desde os distritais até à I Liga, tendo passado pelo Ericeirense, Pêro Pinheiro, Mafra, Estoril e Nacional.

O Rio Ave foi despromovido à II Liga, depois de ter terminado o campeonato no 16º lugar e ter perdido frente ao Arouca no "play-off", por 5-0 no agregado, e regressa ao segundo escalão 13 temporadas depois.