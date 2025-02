Roma ganha antes de jogar no Dragão

A Roma venceu por 1-0 em Veneza, em encontro da 24.ª jornada da Liga italiana de futebol, a quatro dias de defrontar o FC Porto no play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa.

Uma grande penalidade concretizada pelo argentino Paulo Dybala, aos 57 minutos, selou o triunfo da formação da capital, que pontuou pela oitava jornada consecutiva (cinco vitórias e três empates), depois do 0-2 em Como, em 15 de dezembro de 2024.

Na classificação, a formação comandada por Claudio Ranieri reforçou o nono lugar, com 34 pontos, enquanto o Veneza, que somou o sétimo jogo seguido sem vencer, manteve-se na 19.ª e penúltima posição, com 16.

A Roma desloca-se na quinta-feira ao Estádio do Dragão, no Porto, onde defronta os azuis e brancos, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. A segunda mão realiza-se na capital italiana, em 20 de fevereiro.