Alexandre Santos treina o FAR Rabat

O treinador Alexandre Santos é o novo técnico do FAR Rabat, de Marrocos.

Um mês depois de ter deixado o Sfaxien, da Tunisia, Alexandre Santos assume o atual terceiro classificado do campeonato de Marrocos.

“A história, a grandeza e o projeto do clube foram fatores muito importantes para aceitar o desafio de ser treinado do FAR Rabat. Acredito que, com organização, trabalho, dedicação e união, vamos conseguir atingir o sucesso”, referiu Alexandre Santos, citado pela sua assessoria de imprensa.

Santos substitui o polaco Czeslaw Michniewicz quando a sua equipa está a 12 pontos do líder RS Berkane.