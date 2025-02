Empate (o quarto nos últimos cinco) no dérbi de Madrid

Real Madrid e Atlético Madrid empataram (1-1) em partida da jornada 23 do campeonato espanhol.

Julián Álvarez marcou para os colchoneros, de penálti, aos 35 minutos, após falta sobre Lino, ex-jogador do Gil Vicente.

Mbappé empatou no início do segundo tempo, aos 50 minutos. Os merengues dominaram a segunda parte e só o poste e Oblak seguraram um ponto.

Com este empate, o Real Madrid segura a liderança do campeonato, com mais um ponto que o Atlético (50-49).

O Barcelona vai defrontar o Sevilha, este domingo, e pode voltar a aproximar-se dos dois lugares da frente. Em caso de vitória passa a somar 48 pontos.

Este é o quarto 1-1 nos últimos cinco dérbis de Madrid.