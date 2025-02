Nuno Mendes renova contrato com o PSG

O lateral esquerdo internacional português Nuno Mendes, que tinha contrato até final da temporada 2025/26, prolongou o seu vínculo ao Paris Saint-Germain até 2030, incluindo um ano de opção, anunciou esta sexta-feira a imprensa francesa.

Nuno Mendes, de 22 anos, está a cumprir a quarta época consecutiva no clube da capital francesa, ao qual chegou em 2021/22, depois da formação no Sporting, ao serviço do qual se estreou como profissional em 2019/20.

O defesa esquerdo português é titular indiscutível no conjunto comandado pelo espanhol Luis Enrique, somando, em 2024/25, 13 jogos na Liga francesa, três na Taça de França e sete na Liga dos Campeões.

De acordo com a imprensa francesa, nomeadamente o "L'Equipe", o anuncio oficial da renovação de Nuno Mendes deverá acontecer ainda esta sexta-feira, provavelmente momentos antes da receção do PSG ao Mónaco, para a 21.ª jornada da Ligue 1.

Contratado ao Sporting por 45 milhões de euros, o lateral esquerdo português já disputou 107 jogos pelos parisienses.

O Paris Saint-Germain também deverá oficializar brevemente as renovações com o também internacional luso Vitinha (até 2029) e ainda com o defesa direito marroquino Hakimi (2029) e com o treinador Luis Enrique (2027).