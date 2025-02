Pressão? Filho de Messi faz 11 golos num jogo

Diz o ditado que “filho de peixe, sabe nadar” e o filho de Messi parece saber jogar futebol.

Eis o último exemplo: Thiago Messi, de 12 anos, marcou 11 dos 12 golos dos sub13 do Inter Miami contra o Atlanta United.

O jovem Messi também joga com o 10 nas costas e parece estar a conseguir ultrapassar a pressão do nome do pai.

Nos primeiros seis jogos pelo Inter Miami, Thiago soma 13 golos e sete assistências.

De recordar que Leo Messi, de 37 anos, também joga no Inter Miami e fez 11 e 23 golos e ano e meio nos Estados Unidos.