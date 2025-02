Neymar voltou a jogar na Vila Belmiro e desmente Jesus: " Fiquei muito chateado com as palavras dele"

O internacional brasileiro Neymar Jr. estreou-se, esta madrugada, pelo Santos e desmentiu o treinador Jorge Jesus, que tinha afirmado que o avançado não tinha condições para competir.

Aos 33 anos, Neymar voltou ao Santos com um contrato de meia época, mais uma de opção. Estreou-se com 45 minutos no estadual paulista contra o Botafogo-SP e, no final do encontro, assumiu que não gostou das declarações do treinador português do Al-Hilal.

"Quando cheguei, disse que estava pronto para jogar. Claro que não vou jogar 90 minutos, venho de muito tempo lesionado com um problema muito grave, mas base de treino eu tinha, precisava de jogos. Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando disse que não tinha condições, porque nos treinos era diferente. Eu demonstrava que estava apto e em condição igual aos outros, quando jogávamos era eu que decidia", disse, à CazeTV.

O avançado esclarece que "não gosta de criar assuntos polémicos" e preferiu deixar que a sua primeira exibição falasse por si.

"Quando ele falou isso, eu sabia que ia dar uma resposta quando entrasse em campo. O campo fala, é o único lugar onde me consigo defender", terminou.

Em janeiro, Jorge Jesus, que treinou Neymar no Al-Hilal da Arábia Saudita, afirmou que Neymar tinha "alguma dificuldade em poder recuperar em competição" depois de mais de um ano parado por lesão.

"Se ele não está joga tanto, tem mais dificuldade. E ele sabe isso perfeitamente. Eu também estou em uma situação em que não posso inscrever mais jogadores, tenho que tirar alguém. E neste momento, no dia de hoje, tirar um jogador dos oito estrangeiros que o Al-Hilal tem é difícil de fazer", disse.

Neymar acabaria por ficar fora dos inscritos de Jesus no campeonato e, consequentemente, o avançado decidiu deixar o clube para voltar à forma e sonhar com presença no Mundial 2026.