Inter perde com Fiorentina

A Fiorentina derrotou o Inter, por 3-0, em partida em atraso da jornada 14 da liga italiana.

Este foi o jogo adiado após o desfalecimento de Edoardo Bove.

Esta quinta-feira, a partida foi retomada aos 15 minutos e a equipa viola fez os golos na segunda parte.

Marcaram Ranieri e Moise Kean, que bisou.

No lado do Inter destaque para Taremi, o ex-FC Porto, que entrou aos 82 minutos.

Com esta derrota, o Inter é segundo classificado, com 51 pontos, a três do líder Nápoles. Já a Fiorentina é quarta, com 42.