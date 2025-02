Algumas das 580 transferências das "big-5": mais de 1000 milhões e portugueses ao barulho

Dispensemos alguns segundos de silêncio pelas baterias e pelas vísceras dos telefones de agentes e diretores desportivos. Os últimos dias brindaram-nos com o habitual corrupio, qual labirinto de surpresa e desilusão, de necessidade e de negócios que pertencem ao incompreensível. Houve, como sempre, de tudo. Só nas cinco principais ligas europeias registaram-se 583 vendas no mercado de inverno, contabilizou até agora o “The Guardian" (a lista ainda não esta fechada). Circularam mais de 1000 milhões de euros entre entidades desportivas e indivíduos cheios de méritos e outros com menos méritos, homens e mulheres com o dom da manobra, da resposta a necessidades ou outras coisas, cartomantes sem capa. No fundo, pessoas que metem a moedinha no carrossel para que nunca pare de girar. Nunca. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O futebolista mais dispendioso deste período inverniço foi Jhon Durán. O colombiano trocou o Aston Villa pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo, por qualquer coisa como 77 milhões de euros. Depois, surge Omar Marmoush, o avançado do Frankfurt que se mudou para o Manchester City para lamber as feridas de um grupo que já não vê no espelho o triunfo e a eternidade. Custou 70 milhões.

O mago georgiano Kvaratskhelia mudou-se para o PSG por outros 70 milhões. Pep Guardiola, que tanto se gabou que o City gastava pouco dinheiro ou menos que os outros, veio até Portugal para recrutar Nico González, o bom médio do FC Porto e filho de Fran, por cerca de 60 milhões. O top-5 é fechado por Xavi Simons, do PSG para o Leipzig, por 50 milhões. Se quisermos agudizar o desamor dos raros leitores pelo Manchester City e pela antiga narrativa de que só ganham porque gastam quilos e quilos de dinheiro, convém adicionar o sexto e o sétimo futebolistas da lista: Abdukodir Khusanov e Vitor Reis, de Lens e Palmeiras, também se mudaram o Etihad. Por 41 e 36 milhões, respetivamente. Os 'cityzens' torraram mais de 200 milhões neste mês de janeiro, uma parcela importante dos 448 milhões desembolsados pelos clubes da Premier League. Faltou referir a chegada de Juma Bah, proveniente do Valladolid, por seis milhões de euros, uma ninharia. O Manchester United confirmou a chegada de Patrick Dorgu, o lateral do Lecce, por 30 milhões de euros. Em sentido contrário, ou seja, para longe longe do Old Trafford, seguiram Marcus Rashford e Antony, para Aston Villa e Betis. Vítor Pereira e o seu Wolves receberam Emmanuel Agbadou e Marshall Munetsi, ambos do Reims, e Nasser Djiga, do Estrela Vermelha. Custaram cerca de 32 milhões os dois.

Em Itália, Sérgio Conceição esfregou as mãos. Recebeu Kyle Walker, João Félix, Riccardo Sottil, Warren Bondo e Santiago Giménez. Apenas os dois últimos, um francês e um mexicano, outrora um suposto alvo do Benfica, assinaram em definitivo, um por 9.6 milhões e outro por 33 milhões. Já Davide Calabria, o tal jogador do sururu com Conceição, saiu para o Bologna. Daniel Maldini trocou o Monza pela Atalanta. Perdoem-nos, com este apelido estaria sempre neste artigo. O ex-Benfica Cher Ndour foi para a Fiorentina, que deixou sair Lucas Quarta para o River e confirmou o regresso de Zaniolo. O português Dani Silva deixou o Verona e mudou a vidinha para a Dinamarca. O futebolista de 24 anos vai jogar no Midtjylland. Por outro lado, Danilo Veiga chegou ao Lecce, deixando assim a Reboleira. Como ex-companheiro e futuro companheiro de equipa terá Tiago Gabriel, que também deixou o Estrela da Amadora e assinou pelo Lecce. A reunião fica completa com Renato Veiga, o reforço da Juve, por empréstimo do Chelsea.