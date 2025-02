Ainda sem casa em Santos, Neymar viaja de helicóptero para os treinos

De regresso ao Brasil após mais de uma década na Europa, Neymar ainda se está a adaptar à nova vida no Santos e, sem casa nos arredores de São Paulo, o avançado tem viajado para os treinos de helicóptero.

De acordo com a "GloboEsporte", Neymar está a planear mudar-se novamente para Santos, mas enquanto isso não acontece, o brasileiro deverá viajar todos os dias da sua residência no Rio de Janeiro até aos arredores de São Paulo.

A publicação detalha ainda que Neymar gastará mais de mil euros diários em custos do seu helicóptero personalizado, uma viagem que dura cerca de uma hora em cada sentido. Neymar estará já em negociações para comprar uma nova casa perto do centro de treinos do seu novo clube.

O avançado de 32 anos assinou contrato de meio ano com o Santos, até junho deste ano. O acordo pode ser renovado por mais um ano, dependente apenas de decisão do jogador.

Neymar quer voltar às opções da seleção brasileira com o objetivo de marcar presença no Mundial 2026.

12 anos depois, Neymar voltou ao Santos, clube em que foi formado e no qual jogou na equipa principal entre 2009 e 2013, tendo vencido uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.