AC Milan confirma empréstimo. Félix vai mesmo ser treinado por Sérgio Conceição

O AC Milan anunciou, esta terça-feira, a contratação do internacional português João Félix, por empréstimo do Chelsea.

De acordo com a nota dos "rossoneri", o empréstimo é válido por meia época e não há menção a qualquer opção de compra.

O avançado de 25 anos vai voltar a rodar, depois de meia temporada no Chelsea com pouca utilização. Os "blues" pagaram 50 milhões de euros por Félix no verão, mas o português não se afirmou. Sem espaço numa equipa cuja principal figura joga na sua posição, Cole Palmer, Félix vai voltar a rodar.

É a terceira época seguida de empréstimo para João Félix. Em 2022/23, esteve emprestado no Chelsea, na época seguinte no Barcelona e volta a ser cedido esta temporada.

Félix vai ser treinado pelo português Sérgio Conceição. Os dois foram adversários na sua época de estreia pelo Benfica, mas já tinham uma relação pessoal devido à amizade do avançado com um dos filhos do técnico.

No Milan, Félix vai vestir a camisola 79.