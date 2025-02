Pedro Neto marca na reviravolta do Chelsea, que sobe aos lugares de Champions

O Chelsea venceu na receção ao West Ham, por 2-1, na 24.ª jornada da Premier League, com reviravolta dos "blues" e um dos golos apontados pelo português Pedro Neto.

Depois dos deslizes de Manchester City (5-1 com o Arsenal) e Newcastle (2-1 com o Fulham), o Chelsea aproveitou para se isolar no quarto posto, lugar de acesso direto à ‘Champions’, somando agora 43 pontos, mais dois do que ‘citizens’ e ‘magpies’.

O internacional português Pedro Neto iniciou a partida como suplente, mas ‘saltou’ do banco aos 52 minutos para, pouco depois, aos 64, fazer o seu segundo golo da temporada na Premier League, refazendo a igualdade no marcador, depois de Bowen ter dado vantagem ao West Ham, aos 42.

O português Pedro Neto tem sido uma das figuras dos "blues" e leva quatro golos e quatro assistências. Custou 60 milhões no último verão, depois de cinco temporadas no Wolves.



Num duelo entre dois emblemas de Londres, um autogolo de Aaron Wan-Bissaka acabou por decidir a partida para os ‘blues’, aos 74 minutos, com a tradição de antigos treinadores do Chelsea a manter-se.

Nenhum antigo técnico do Chelsea venceu em Stamford Bridge depois de ter liderado os "blues", acontecendo esse cenário agora a Graham Potter, treinador do West Ham e que passou pelo Chelsea em 2022/23.

O West Ham segue no 15.º lugar da Premier League, 10 pontos acima da zona de despromoção.