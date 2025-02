Ruben Amorim perde diante do Crystal Palace

O Manchester United, de Ruben Amorim, voltou às derrotas, depois de uma série positiva com três triunfos, ao cair em casa diante do Crystal Palace (2-0), em jogo da 24.ª jornada da Liga inglesa.

À inconsistência dos “red devils” e incapacidade de fazer a diferença no setor mais avançado, respondeu o Palace de forma cirúrgica, com os londrinos a resolverem o jogo com um 'bis' do francês Jean-Philippe Mateta.

No primeiro golo, o avançado foi mais rápido do que Maguire na recarga a uma bola na barra, após um primeiro cabeceamento de Lacroix nas costas de Yoro, aos 64 minutos, e no segundo, após transição rápida, a um cruzamento na direita de Muñoz, aos 89.

Para Ruben Amorim, mais do que a quinta derrota em sete jogos sob o seu comando em Old Trafford, e a queda para o 13.º lugar, por troca com o Crystal Palace, o treinador português poderá ter ficado sem o central Lisandro Martinez.

O defesa internacional argentino saiu em lágrimas, com aparente lesão grave no joelho, com os médicos a terem de imobilizar a perna durante alguns minutos no relvado, e o jogador a sair de maca, visivelmente abalado.

Em campo estiveram Bruno Fernandes e Diogo Dalot, num jogo cinzento da formação de Manchester, que viu também o Tottenham aproximar-se na tabela (em 14.º), com os “spurs” a regressarem aos triunfos, depois de longa seca.