Salah bisou e Liverpool reforça liderança

Um bis do egípcio Mo Salah deu a vitória ao Liverpool na difícil visita ao Bournemouth (2-0), com os “reds” a reforçarem a liderança na Liga inglesa de futebol, à espera do Arsenal.

A equipa de Diogo Jota, que não saiu do banco, tinha à partida duro teste diante de um adversário que em casa já tinha vencido Arsenal, Manchester City e Tottenham e, na última jornada, tinha goleado o surpreendente Nottingham Forest.

Os “cherries” até tentaram discutir o jogo e fizeram por isso, mas as bolas ao poste de Semenyo (21 minutos) e Tavernier (71), ou o falhanço de Kluivert (71), com a baliza à mercê, castigaram a equipa.

A tentativa de jogar de igual para igual não colheu, desta vez, frutos, com o Liverpool a ter, uma vez mais, em Salah a chave para o sucesso, com um segundo golo superlativo do avançado egípcio.

Num clássico movimento a partir da direita para dentro, Salah, com um remate sem força, mas pleno de intenção, fez a bola 'voar' sobre Kepa e tranquilizar o líder, com o 2-0 aos 75 minutos, já depois de ter feito o primeiro, de penálti, aos 30.

A vitória deixa o Liverpool com 56 pontos, mais nove do que o Arsenal (segundo), que recebe no domingo o Manchester City (quarto), e do que o Nottingham Forest, que já hoje venceu com uma goleada histórica (7-0) o Brighton.

Também este sábado, na 24.ª jornada, o Fulham, de Marco Silva, esteve a perder em Newcastle, mas deu a volta ao jogo, com golos de Raul Jiménez e Rodrigo Muniz, e subiu ao nono lugar, enquanto os “magpies” são quintos e podem ainda ser ultrapassados pelo Chelsea.

Em outros jogos, o Everton (15.º) goleou o Leicester (17.º) por 4-0, com o luso-guineense Beto a bisar na partida e Doucoure a marcar aos 10 segundos o golo mais rápido do campeonato nesta época, assistido pelo guarda-redes Pickford.

Os “foxes” estão um ponto acima da linha de descida, do Wolverhampton (18.º), de Vítor Pereira, que ainda hoje recebe o Aston Villa (oitavo), e do Ipswich (19.º), derrotado em casa pelo Southampton (20.º), por 2-1.