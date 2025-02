Mónaco ganha com três golos de reforço de inverno

O Mónaco, de novo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, derrotou o Auxerre, por 4-2.

Destaque para Mika Biereth, reforço de inverno, que fez três golos. Kehrer apontou o outro tento dos monegascos.

O avançado dinamarquês de 21 anos, foi contratado em janeiro ao Sturm Graz e já soma quatro golos e uma assistência em quatro partidas pelos franceses.

Com esta vitória, o Mónaco é terceiro no campeonato gaulês, com 37 pontos. O PSG lidera com 50 pontos.

O Benfica vai defrontar a equipa do principado a 12 e 18 de fevereiro para o play-off da Champions.