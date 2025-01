Cédric três meses no São Paulo

O internacional português Cédric Soares vai jogar no São Paulo, tendo assinado um contrato com apenas três meses de duração, até 30 de abril, anunciou o emblema do campeonato brasileiro de futebol, em comunicado.

Sem clube desde que terminou uma ligação de quatro anos e meio com os ingleses do Arsenal, em junho de 2024, o lateral direito, de 33 anos, vai ter a primeira aventura fora da Europa.

"Estou muito feliz de estar aqui. O meu objetivo é ajudar o grupo. O São Paulo é um clube enorme, que representa uma grande parte da história do futebol brasileiro, com muitos adeptos e nós temos que representá-los. Por isso, temos que dar a vida em campo", manifestou o campeão da Europa por Portugal, em 2016, que poderá prolongar o vínculo com o conjunto brasileiro, caso sejam cumpridos determinados objetivos.

O além dos 'gunners', o internacional luso em 34 ocasiões, jogou também na Académica, antes de se afirmar na equipa principal do Sporting, clube no qual se formou, nos ingleses do Southampton e Fulham e nos italianos do Inter Milão.