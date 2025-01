O menino volta à Vila e agora usa o 10 de Pelé. Santos confirma Neymar, 12 anos depois

Foi com um vídeo no Instagram que Marcelo Teixeira deu as boas-vindas ao "menino da Vila", que rescindiu contrato com o Al Hilal, de Jorge Jesus, na véspera e já não veste a camisola do Peixe desde 2013.

View this post on Instagram

Formado no Santos, Neymar estreou-se pela equipa principal com 17 anos e logo ganhou o lugar. Brilhou bem alto, ajudou o clube brasileiro a vencer a Libertadores (e a Recopa Sul-Americana) e, ao fim de quatro anos e meio, rumou ao Barcelona, por 88 milhões de euros. No Camp Nou, com Lionel Messi e Luis Suárez, conquistou, além de vários troféus domésticos, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Seguiu-se aquela que é, ainda hoje, a maior transferência da história de um jogador: foi 222 milhões de euros que o Paris Saint-Germain pagou, em 2017, para comprar o internacional brasileiro. Contudo, e apesar de vários troféus internos, nunca chegou para vencer a Champions.

Em 2023/24, o Al Hilal desembolsou 90 milhões de euros para levar Neymar para a Arábia Saudita. Montante que saiu muito caro, uma vez que, entre muitas lesões, o extremo marcou apenas um golo - e averbou duas assistências - em sete jogos, ao longo de ano e meio.

Ainda assim, são 20 os títulos domésticos, entre ligas, taças e supertaças, que Neymar leva da Europa e da Ásia. Ao serviço da seleção do Brasil, levantou também uma Taça das Confederações, em 2012.

Agora, Neymar, maior protagonista dos últimos anos do futebol fantasia, regressa à primeira casa, à Vila Belmiro, onde chamou pela primeira vez à atenção com as suas fintas e "cabritos" que tantas discussões geraram no futebol europeu e que tantos adeptos deixaram colados ao ecrã.