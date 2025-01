Neymar rescinde contrato com Al Hilal de Jorge Jesus

O brasileiro regressou recentemente à competição, mas acaba por abandonar a Arábia Saudita, com a imprensa brasileira a avançar que o avançado deverá voltar ao Santos.

O futebolista internacional brasileiro Neymar e o Al Hilal, de Jorge Jesus, chegaram a acordo para a rescisão de contrato após duas temporadas em que o avançado teve pouca utilização devido a problemas físicos, anunciaram hoje os sauditas.

“O Al Hilal e Neymar chegaram a acordo para a rescisão de contrato por mútuo acordo. Obrigado e boa sorte Neymar”, lê-se num comunicado do emblema da Arábia Saudita, divulgado no seu site oficial e também nas páginas oficiais do clube nas redes sociais.