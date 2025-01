Luis de la Fuente vai ficar na seleção espanhola até ao Euro 2028

Federação espanhola anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o selecionador Luis de la Fuente até 2028.

"A Real Federação Espanhola renovou a sua confiança em Luis de La Fuente, que irá continuar no comando da seleção espanhola até ao final do Europeu de 2028", refere o comunicado do organismo.

Recorde-se que o treinador de 63 anos assumiu o cargo em 2023, levando a seleção espanhola à conquista da Liga das Nações e do Europeu de 2024, na final frente à Inglaterra.

O técnico conta com um percurso brilhante também na formação. Campeão europeu de sub-29 em 2015, e de sub-21 em 2019. Logrou ainda as conquistas dos Jogos Mediterrâneos em 2018 e foi prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Para além da renovação do vínculo, De La Fuente terá também um aumento substancial no vencimento. Rafel Louzán, presidente de la Real Federação Espanhola de Futebol, cumpre assim uma das suas promessas eleitorais.