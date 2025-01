Juventus confirma Renato Veiga por empréstimo do Chelsea

A Juventus confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Renato Veiga, por empréstimo do Chelsea, até ao final da temporada.

Para receber o central internacional português, de 21 anos, a título temporário, a Juventus paga 3,8 milhões de euros, com outros 200 mil em custos adicionais, o que eleva o valor total para quatro milhões. Que podem passar a ser 5,5 milhões de euros, mediante a concretização de determinados objetivos ao longo do empréstimo.

Formado no Sporting, Renato Veiga não conseguiu conquistar o seu espaço na equipa principal e, depois de um empréstimo aos alemães do Augsburgo, seguiu para o Basileia, por 4,6 milhões de euros. As exibições pelo vice-campeão da Suíça valeram-lhe o salto para o Chelsea, a troco de 14 milhões, contudo, depois de meia época com pouca utilização - 18 jogos, em que marcou dois golos e fez uma assistência -, o defesa-central lisboeta ruma a Itália, para representar a Juventus.

Renato Veiga soma, ainda, três internacionalizações por Portugal, todas averbadas em 2024, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.