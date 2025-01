Jogo do próximo adversário do FC Porto interrompido devido a pirotecnia no relvado

A visita do Maccabi Telavive, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, ao Maccabi Haifa, da Liga israelita, foi interrompido, esta segunda-feira, durante o segundo tempo, devido ao arremesso de pirotecnia para o relvado, para junto dos jogadores de ambas as equipas.

Numa publicação no X, antigo Twitter, o clube de Telavive informou que o jogo "foi interrompido por decisão da polícia e não será retomado" esta segunda-feira. Também o Maccabi Haifa confirmou a suspensão da partida e condenou "veementemente o comportamento dos adeptos" no Estádio Sammy Ofer, com a promessa de ação disciplinar para breve.

Em vídeos da transmissão televisiva partilhados nas redes sociais, pode ver-se várias tochas e outros artefactos pirotécnicos a aterrar no relvado, à beira de uma das balizas, onde vários jogadores se encontravam. Um engenho pirotécnico cai sobre o guarda-redes do Maccabi Haifa (ainda que não seja percetível se lhe acertou em cheio, o jogador reage como se se tivesse queimado, pelo menos, pela proximidade) e vê-se vários jogadores a fugir a arremessos que caem junto deles.

A polícia também relatou episódios de violência nas bancadas, pela mesma altura. O encontro termina com empate a um golo, a meio do segundo tempo. Resta perceber quando poderá ser reatado.

O FC Porto vai defrontar o Maccabi Telavive na quinta-feira, em Belgrado - terreno neutro, devido ao conflito em Gaza -, a partir das 20h00, a contar para a última jornada da fase regular da Liga Europa. Jogo com marca a estreia do argentino Martín Anselmi como treinador dos dragões.