Ibrahimovic entende a já resolvida discussão entre Sérgio Conceição e Calabria

Zlatan Ibrahimovic, atual conselheiro especial do AC Milan, admite entender a altercação entre Sérgio Conceição e o defesa Davide Calabria, no final do último jogo, que também garante já estar resolvida.

“Aconteceu a mesma coisa comigo no Barcelona, no AC Milan, no Paris Saint-Germain e no Manchester United”, relativiza o antigo avançado sueco e atual dirigente, esta segunda-feira, durante a apresentação do defesa inglês Kyle Walker como reforço dos "rossoneri".

No domingo, após o jogo frente ao Parma, que o Milan venceu, por 3-2, após reviravolta, o treinador português e o antigo capitão da equipa, que tinha sido substituído aos 77 minutos, discutiram ainda no relvado.

Para Ibrahimovic, "o importante é que tudo foi resolvido antes" de Conceição e Calabria "chegarem ao balneário".

"É bom para a equipa que as coisas aconteçam assim, caso contrário seria como se [o clube] não tivesse importância. Pode ser feio, mas acontece”, refere Ibra, que como jogador era conhecido pela sua personalidade forte - chegou até a entrar em conflito com Pep Guardiola.