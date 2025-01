Árbitros da Bundesliga vão explicar ao público decisões com recurso ao VAR

O campeonato alemão vai iniciar no próximo fim de semana um projeto piloto em que os árbitros vão explicar ao público, através dos altifalantes dos estádios, as suas decisões resultantes das imagens do VAR.

"O nosso objetivo é reforçar a transparência das decisões com recurso ao VAR e garantir a sua melhor compreensão entre os adeptos", justificou Max Eberl, membro da comissão da Federação Alemã de Futebol (DFB) que desenvolveu o projeto e diretor desportivo do Bayern Munique.

A iniciativa vai começar nos estádios de Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Freiburg, St. Pauli e Leipzig, da primeira divisão, e do Fortuna Düsseldorf, do escalão secundário.

Os árbitros comunicarão com o público sempre que examinarem as imagens do VAR e sempre que tomar uma decisão como um fora de jogo, de acordo com as informações dos responsáveis pelos monitores, ou reverter uma medida tomada no decurso do lance em causa.

O facto da experiência contemplar os três primeiros do campeonato - Bayern, Leverkusen e Frankfurt - reforça o acolhimento da medida na liga germânica, que fará com que essa comunicação integre igualmente as transmissões televisivas.

Desde a sua introdução, o VAR tem sido objeto de "discussões controversas" e o teste desta medida constitui "o primeiro passo claro para mais esclarecimentos", considerou o diretor de arbitragem da DFB, Knut Kircher.

Na sua comunicação, o árbitro deve especificar qual a ação que foi revista, o resultado da revisão e a sua decisão final antes de retomar o jogo.