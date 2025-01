Ruben Amorim derrota Marco Silva

Num encontro entre treinadores portugueses, o Manchester United, de Ruben Amorim, derrotou o Fulham, de Marco Silva, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Lisandro Martínez, aos 78 minutos.

Nos minutos finais, o Fulham desperdiçou uma grande oportunidade, salva em cima da linha, e, já nos descontos, o United voltou a marcar, por Diallo, mas o tento foi anulado por fora de jogo.

Com este triunfo, o Manchester United sobe ao 12.º lugar da Premier League, agora com 29 pontos. Já o Fulham continua em 10.º, com 33.

Os “red devils” somam a segunda vitória consecutiva, após o triunfo na Liga Europa.