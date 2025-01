Juventus perde antes de receber Benfica

A Juventus perdeu em Nápoles (2-1), para a 22.ª jornada da Liga italiana, antes de receber o Benfica para a derradeira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.

Este foi o primeiro desaire da 'Juve' na edição 2024/25 da Serie A, na qual é a equipa que contabiliza mais empates (13).

No Estádio Diego Armando Maradona, os 'bianconeri' até marcaram primeiro, aos 43 minutos, através do estreante francês Kolo Muani, que chegou a Turim nos últimos dias, proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain, mas os napolitanos viraram o encontro a seu favor, após o tempo de descanso.

O médio camaronês Frank Anguissa (57) e o ponta de lança belga Romelu Lukaku (69), de penálti, fabricaram o sétimo triunfo consecutivo para o emblema liderado por Antonio Conte.

Assim, o Nápoles comanda a Serie A, com 53 pontos, contra os 47 do segundo classificado, Inter Milão - tem dois jogos por realizar -, e 46 da Atalanta, que ocupa o último lugar do pódio. A Juventus é quinta, com 37.

No conjunto de Turim, Alberto Costa, reforço de inverno vindo do Vitória de Guimarães, foi suplente não utilizado, e Francisco Conceição foi lançado em campo por Thiago Motta aos 74 minutos.

Na quarta-feira, o Benfica, que ocupa a 21.ª posição da fase de liga da Liga dos Campeões, com os mesmos 21 pontos do rival Sporting (23.º), desloca-se a Turim para medir forças com a 'vecchia signora', no encontro da oitava e última ronda, com um empate a bastar para garantir o play-off de acesso aos oitavos de final.

Mais cedo, a Atalanta foi ao campo do Como impor-se por 2-1, com reviravolta, face aos dois remates certeiros de Mateo Retegui (56 e 70), no segundo tempo, em resposta ao tento inaugural do argentino Nico Paz (30).

O internacional português Rui Patrício viu do 'banco' o regresso aos triunfos da equipa de Gian Piero Gasperini.