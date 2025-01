O treinador Jorge Jesus diz que se sente o "Pedro Álvares Cabral do futebol português no Brasil".

Em entrevista ao GloboEsporte, Jesus lembrou a marca que deixou no futebol português, depois de ter pegado no Flamengo em 2019.

“Sinto-me como o Pedro Álvares Cabral do futebol português no Brasil. O treinador português é o melhor treinador do Mundo", referiu.

O técnico luso especificou: "A minha passagem obrigou o futebol brasileiro e o próprio treinador a olhar o jogo de outra maneira. Quando chegámos, o futebol era muito de posição, de pouca pressão. Hoje, não. Eles já sabem o que é fazer pressão alta. Esse foi uma das componentes do jogo que fizeram mudar o futebol brasileiro, porque a qualidade que o jogador tem continua, o talento continua todo lá, mas no futebol só o talento não ganha jogos hoje em dia. O talento com a qualidade do trabalho é o que ganha títulos e jogos”.

“Hoje, as grandes equipas do Brasil procuram essa mudança, como na Europa. E, sim, sinto que deixámos um legado para que os outros treinadores portugueses, como Abel e Artur Jorge, tivessem a continuidade dessa ideia de jogo. Isso fez com que três treinadores portugueses no espaço de cinco anos ganhassem”, acrescentou.

Questionado sobre quem é melhor (o Flamengo de 2019 ou o Botafogo 2024 [de Artur Jorge]), Jesus não tem dúvidas:

"Isso nem tem conversa, não há comparação possível. Não é por eu ter sido o treinador do Flamengo, mas estão a comparar o Flamengo do meu tempo, que ganhou tudo o que havia para ganhar. O Botafogo não ganhou, o Botafogo ganhou a Libertadores e o Brasileirão. No meu tempo, ganhámos o Estadual, o Brasileirão, a Libertadores, a Supercopa, a Recopa... Sei lá, tudo o que havia para ganhar”.

“O Botafogo teve méritos, estive sempre a acompanhar, fiquei feliz pelo Artur Jorge ter realizado esse feito, mas não há comparação possível. A qualidade de jogo que a minha equipa tinha e a qualidade de jogo que o Botafogo tinha não dá para comparar."

Jorge Jesus é atualmente técnico do Al Hilal, da Arábia Saudita.