Kyle Walker é reforço para Sérgio Conceição

O defesa direito Kyle Walker reforça o Milan, de Sérgio Conceição.

O lateral inglês chega a Itália por empréstimo, com opção de compra, do Manchester City.

“O defesa vencedor da Liga dos Campeões de 2023 é um novo jogador do AC Milan. O clube tem o prazer de anunciar o empréstimo de Kyle Andrew Walker, do Manchester City FC, com opção de compra”, escreve o clube.

Kyle Walker, de 34 anos, esteve oito temporadas nos “citizens”.